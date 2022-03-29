Происшествия

Раскрываемость преступлений возросла в Псковской области

Общая раскрываемость преступлений возросла в Псковской области в 2021 году и составила 65%. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД России по Псковской области за 2021 год.

В предыдущем году этот показатель находился на уровне 62,9%. Общая раскрываемость преступлений по России в 2021 году составила 52,5%, по СЗФО – 47,3%. Число раскрытых тяжких и особо тяжких противоправных посягательств возросло на 16,4% (с 1541 до 1794).

Установлено 3911 лиц (в аналогичном периоде 2020 года - 4309), совершивших преступления. Наиболее активно в преступную деятельность вовлечены лица, не имеющие постоянного источника дохода и ранее совершавшие преступления (их доля среди выявленных лиц 64,7% и 60,6%, соответственно). Удельный вес женщин-преступниц составил 17,5% (по России: 16,2%, по СЗФО: 16,9%).

Практически каждый третий выявленный преступник находился в нетрезвом состоянии (35%), каждый седьмой – в составе группы (15%).

Число лиц, совершивших преступление в пьяном состоянии, снизилось на 16,4% (с 1637 до 1368), в состоянии наркотического опьянения – на 54,5% (с 11до 5).