Происшествия

В суд направили дело о краже денег при строительстве перинатальных центров в Пскове, Гатчине и Петрозаводске

Уголовное дело о хищении свыше 706 млн рублей, выделенных на строительство перинатальных центров в Гатчине, Петрозаводске и Пскове, направили в суд. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя совета директоров АО "Инженерный центр ЕЭС" Валерия Елисеева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, с 2014 года по 2015 год Валерий Елисеев совместно с генеральным директором АО «Инженерный центр ЕЭС», генеральным директором «РТ-СоцСтрой» и неустановленными лицами похитил средства, выделенные на строительство перинатальных центров в Гатчине, Петрозаводске и Пскове. С этой целью злоумышленники использовали фиктивные банковские гарантии ПАО «БИНБАНК». Общая сумма похищенных средств превысила 706 млн рублей, перечисленных на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Расследование проводил следственный департамент МВД России.

На недвижимость и драгоценности обвиняемого наложили арест в целях возмещения имущественных взысканий и обеспечения гражданского иска. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Щербинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других соучастников продолжается.