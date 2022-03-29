Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование По-смоленски
Тверские управленцы
Сэкономить на бумаге призвал «Псковэнергосбыт»
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
курс на отдых
Электронные квитанции
Господин Рейтингомер
о рынке недвижимости
сравниваем цены на продукты
кино без Голливуда
 
 
 
ещё Происшествия 29.03.2022 14:020 Себежанин убил сожительницу и ударил ножом ее ребенка 02.04.2022 15:260 В суд направили дело о краже денег при строительстве перинатальных центров в Пскове, Гатчине и Петрозаводске 02.04.2022 14:040 Фотофакт: В Псковском районе начался пал травы 02.04.2022 13:440 Шесть взрывоопасных снарядов нашли под Псковом 02.04.2022 12:120 Мужчину в Пскове задержали за кражу продуктов 02.04.2022 11:320 «Фольксваген» сгорел в Великолукском районе
 
 
 
Самое популярное 27.03.2022 11:450 Михаил Ведерников сообщил о похоронах пяти военнослужащих из Псковской области 28.03.2022 17:164 Бывший псковский следователь объявлен в розыск 30.03.2022 08:530 Пропавшую в ноябре псковичку нашли мертвой 30.03.2022 16:4815 Усекновение главы 26.03.2022 17:264 Росгвардия взяла под охрану треть псковских автобусов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В суд направили дело о краже денег при строительстве перинатальных центров в Пскове, Гатчине и Петрозаводске

02.04.2022 15:26|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело о хищении свыше 706 млн рублей, выделенных на строительство перинатальных центров в Гатчине, Петрозаводске и Пскове, направили в суд. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя совета директоров АО "Инженерный центр ЕЭС" Валерия Елисеева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - говорится в сообщении. 

Как полагает следствие, с 2014 года по 2015 год Валерий Елисеев совместно с генеральным директором АО «Инженерный центр ЕЭС», генеральным директором «РТ-СоцСтрой» и неустановленными лицами похитил средства, выделенные на строительство перинатальных центров в Гатчине, Петрозаводске и Пскове. С этой целью злоумышленники использовали фиктивные банковские гарантии ПАО «БИНБАНК». Общая сумма похищенных средств превысила 706 млн рублей, перечисленных на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Расследование проводил следственный департамент МВД России.

На недвижимость и драгоценности обвиняемого наложили арест в целях возмещения имущественных взысканий и обеспечения гражданского иска. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Щербинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других соучастников продолжается.

Теги: #перинатальный центр #уголовное дело #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас курс рубля по отношению к доллару/евро? Следите за курсом?
В опросе приняло участие 397 человек
02.04.2022, 15:470 Минцифры может снизить порог по льготной ипотеке для некоторых специалистов 02.04.2022, 15:260 В суд направили дело о краже денег при строительстве перинатальных центров в Пскове, Гатчине и Петрозаводске 02.04.2022, 15:062 Интерактив: Копи на бумажку 02.04.2022, 14:450 День без осадков ожидается в Псковской области 3 апреля
02.04.2022, 14:230 В России полностью обновят систему дополнительного образования детей 02.04.2022, 14:040 Фотофакт: В Псковском районе начался пал травы 02.04.2022, 13:440 Шесть взрывоопасных снарядов нашли под Псковом 02.04.2022, 13:247 Опубликован список мест в Пскове, где кофе в свою кружку можно купить со скидкой
02.04.2022, 13:051 Телепрограмма о худруке псковского драмтеатра вышла в эфир 02.04.2022, 12:460 Выбирая Россию: беженка из Донбасса рассказала о переезде в Псков 02.04.2022, 12:261 За сутки в Псковской области выявили более 90 случаев заражения коронавирусом 02.04.2022, 12:120 Мужчину в Пскове задержали за кражу продуктов
02.04.2022, 11:520 Шаровое звездное скопление и галактика Сигара попали на снимки псковичей 02.04.2022, 11:320 «Фольксваген» сгорел в Великолукском районе 02.04.2022, 11:130 Коронавирус унес жизни еще четырех человек в Псковской области 02.04.2022, 10:590 Пропавшего в феврале мужчину разыскивают в Пскове
02.04.2022, 10:401 Эксперт предложила альтернативные способы оплаты онлайн при заблокированной карте 02.04.2022, 10:180 Прием заявлений на обучение в новом великолукском лицее начнется в апреле 02.04.2022, 09:580 День распространения информации о проблеме аутизма отмечают 2 апреля 02.04.2022, 09:380 Исполнилось 100 лет со дня рождения псковского кузнеца Всеволода Смирнова
02.04.2022, 09:200 Псковские фермеры получат по 100 тысяч рублей за каждую купленную корову 02.04.2022, 09:009 Пять общественных туалетов откроют в Пскове с 1 мая 02.04.2022, 00:321 Умерла звезда фильмов «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева 02.04.2022, 00:140 Михаил Ведерников: Двойные стандарты стали правилом для европейских политиков
01.04.2022, 22:536 В Кремле рассказали о плане укрепления западных границ 01.04.2022, 22:380 Ремонт дорог и благоустройство в Пскове: планы на 2022 год. ИНФОГРАФИКА 01.04.2022, 22:280 Состоялись похороны пяти военнослужащих из Псковской области 01.04.2022, 21:567 Ингеборга Дапкунайте уехала из России
01.04.2022, 21:525 Михаил Ведерников сообщил о строящемся для Псковской области пассажирском судне 01.04.2022, 21:320 Стратегию развития активного долголетия в регионах обсудили в Совете Федерации 01.04.2022, 20:581 Франция прекращает поставки шампанского в Россию 01.04.2022, 20:300 Общественную территорию планируют благоустроить в псковской деревне Соловьи
01.04.2022, 20:041 Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19 01.04.2022, 19:386 Минпромторг: В России решена проблема дефицита бумаги 01.04.2022, 19:300 Названы даты проведения общегородских субботников в Великих Луках 01.04.2022, 19:220 В Идрице обновили крышу многоквартирного дома
01.04.2022, 19:200 Телепрограмма о Дмитрии Месхиеве выйдет в эфир на НТВ 2 апреля 01.04.2022, 19:120 Грунтовую дорогу на улице Максима Горького приведут в порядок в Великих Луках 01.04.2022, 19:024 В Белгородской области произошло несколько взрывов 01.04.2022, 18:500 «Дабришутинг»: Единоличество, бизнес и Чехов. ВИДЕО
01.04.2022, 18:460 Михаил Ведерников озвучил в Совфеде ряд предложений по газификации субъектов РФ 01.04.2022, 18:370 Договор о сотрудничестве подписали «Михайловское» и Витебский краеведческий музей 01.04.2022, 18:164 ФК «Псков» впервые сыграл на реконструированном стадионе «Машиностроитель» 01.04.2022, 18:000 Учителей и учеников псковской гимназии наградили за помощь детям
01.04.2022, 17:550 Театральный критик оценила псковскую премьеру спектакля «Дядя Ваня» 01.04.2022, 17:480 Печорский этнографический ансамбль выступит в Чувашии 01.04.2022, 17:400 Псков присоединится к всероссийской акции «Моя любимая сказка»  01.04.2022, 17:330 Реализовать бизнес-идею на льготных условиях предлагают псковичам
01.04.2022, 17:250 С начала года по Октябрьской железной дороге перевезли более 30 млн пассажиров 01.04.2022, 17:240 Умер журналист Андрей Бабицкий 01.04.2022, 17:230 Итоги работы подвели в псковском отделении Российского военно-исторического общества 01.04.2022, 17:170 260 млн рублей направили на социальные выплаты в Псковской области
01.04.2022, 17:170 В Пскове пройдет международный конкурс гитаристов 01.04.2022, 17:121 Замглавы Пскова Александр Баев высказался об отмене двуглавой модели управления 01.04.2022, 17:100 Неоплаченные вовремя штрафы могут увеличиться в два раза, напомнили псковичам 01.04.2022, 17:000 Лучших баскетболистов среди школьников и студентов определили в Псковской области
01.04.2022, 16:500 От COVID-19 в Псковской области привили более 70% населения 01.04.2022, 16:411 О несчастном случае в псковской бане рассказали архивисты 01.04.2022, 16:320 Число сделок с электронной регистрацией на Домклик выросло почти на 50% 01.04.2022, 16:282 В Пскове рассмотрят вопрос о сносе гаражей у дома №102 на улице Ипподромной
01.04.2022, 16:110 ВТБ: В марте число операций среднего и малого бизнеса через СБП выросло в полтора раза 01.04.2022, 16:010 Более 15 тысяч детей побывают в летних лагерях Псковской области 01.04.2022, 15:580 На борьбу с борщевиком в Пскове направят более 2 млн рублей 01.04.2022, 15:470 Фотофакт: Ледоход на Чудском озере
01.04.2022, 15:450 Сбербанк выдаст ипотеку на ранее одобренных условиях 10 тысячам заемщиков соцкатегорий 01.04.2022, 15:430 Володин призвал критикующих спецоперацию госслужащих покинуть посты 01.04.2022, 15:350 Известные артисты представят в псковской филармонии сочинения Рахманинова и Чайковского 01.04.2022, 15:190 Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ Псковской области в 2021 году
01.04.2022, 15:120 До +6 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 2 апреля 01.04.2022, 15:010 На «вкусной» экскурсии побывали пушкиногорские школьники 01.04.2022, 14:590 Виновника смертельного ДТП с непристегнутой пассажиркой отправят в колонию на год 01.04.2022, 14:530 «Дабришутинг»: Единоличество, бизнес и Чехов
01.04.2022, 14:430 Еще один вуз вошел в топ учебных заведений от Псковской Ленты Новостей 01.04.2022, 14:400 Турнир по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта» прошел в Печорах 01.04.2022, 14:371 Очевидцы сняли на видео пожар в великолукском суши-баре 01.04.2022, 14:330 «Экопром» предупреждает псковичей об изменении банковских реквизитов с 1 апреля
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru