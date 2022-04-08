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Стал известен диагноз умершего в великолукской больнице мальчика

У 12-летнего ребенка, который умер в стационаре больницы в Великих Луках, был диагноз «сепсис неуточненный». Об этом сообщает портал «Луки.ру» со ссылкой на городскую прокуратуру.

Мальчик скончался в отделении стационара Великолукской детской городской больницы, о данном происшествии надзорному органу стало известно 6 апреля.

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Прокуратура города установит все детали произошедшего, а также даст оценку своевременности оказания ребенку медицинской помощи и соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.