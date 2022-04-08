Происшествия

Опьяненный наркотиками пскович до смерти избил знакомого деревянным колом и получил срок

Псковича признали виновным в причинении телесных повреждений жителю Палкино со смертельным исходом и угрозе убийством его сожительнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего жителя областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего) и часть 1 статьи 119 (угроза убийством) УК РФ», - говорится в сообщении.

Поздним вечером 1 июня злоумышленник в состоянии алкогольного и наркотического опьянения приехал на такси из Пскова в одну из деревень Палкинского района. Возле дома знакомого он схватил деревянный кол, который использовался в сельском хозяйстве, забежал внутрь жилища и нанес потерпевшему множество ударов по голове и телу. Затем мужчина взял нож, подошел к сожительнице избитого и высказал в ее адрес угрозу убийством. После пскович увидел проснувшихся малолетних детей женщины и быстро покинул место преступления.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в областную больницу, но спустя двое суток от полученных телесных повреждений он скончался. В ходе допроса задержанный не смог объяснить свои мотивы преступления, ссылаясь на состояние опьянения. Проведенная в условиях стационара психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Виновному назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.