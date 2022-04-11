Кражи велосипедов участились в Пскове с наступлением весны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, на территории Пскова в первом квартале 2022 года нарушители похитили 9 велосипедов. При этом за прошедший год на территории областного центра произошло 36 таких краж.
Среди самых популярных мест совершения краж:
- подъезды многоквартирных домов,
- стоянки торгово-развлекательных центров,
- рынки и остановки общественного транспорта,
- паркинги, где велосипед занимает место без каких-либо мер его фиксации.
«Важно понимать одно: риск угона есть всегда. Можно годами пристегивать велосипед тонким тросиком на весь день, а потом лишиться его, оставив у магазина буквально на пять минут», - заметили в УМВД.
Полицейские порекомендовали хранить все документы, полученные в магазине при покупке велосипеда, включая подтверждающий покупку чек.
«Если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы, в месте соединения педалей). Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком "в профиль". Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – "неродные" детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. В случае кражи эти меры значительно помогут в поиске», - пояснили в УМВД.
Кроме того, владельцам велосипедов могут самостоятельно добавить отличительные детали на свой транспорт, предложили в ведомстве.
В случае кражи велосипеда псковичам рекомендуют обратиться в полицию по телефонам: 102 и 02.