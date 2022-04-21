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Похитителя золотой цепочки заключили под стражу в Пскове

21.04.2022 22:09|ПсковКомментариев: 0

Псковская прокуратура признала законным заключение под стражу 39-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд установил, что в апреле мужчина, зайдя в один из ювелирных магазинов Пскова, попросил сотрудницу продемонстрировать ему золотую цепочку. После того, как она достала украшение из стеллажа, обвиняемый вырвал его и попытался убежать из магазина, однако был задержан другими работниками салона.

Ранее мужчина был неоднократно судим за преступления против собственности и недавно вернулся из мест лишения свободы.

На период расследования псковича заключили под стражу.

Решение суда вступило в законную силу, говорится в сообщении.

Теги: #кража #прокуратура #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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