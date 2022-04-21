Происшествия

Псковичка заплатит штраф за применение насилия в отношении полицейского

Псковская прокуратура поддержано гособвинение по уголовному делу 35-летней местной жительницы о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что полицейский в ноябре 2021 года увидел пьяную женщину у железнодорожного вокзала. С целью составления административного протокола, он предложил горожанке пройти в отделение, однако та, желая оказать сопротивление, ударила его несколько раз ладонью по лицу.

С учетом положительных характеристик с места работы женщины, принесенных потерпевшему извинений и наличии на иждивении малолетних детей, суд назначил псковичке штраф в размере 5000 рублей.