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Происшествия

Псковичка заплатит штраф за применение насилия в отношении полицейского

21.04.2022 22:30|ПсковКомментариев: 0

Псковская прокуратура поддержано гособвинение по уголовному делу 35-летней местной жительницы о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что полицейский в ноябре 2021 года увидел пьяную женщину у железнодорожного вокзала. С целью составления административного протокола, он предложил горожанке пройти в отделение, однако та, желая оказать сопротивление, ударила его несколько раз ладонью по лицу.

С учетом положительных характеристик с места работы женщины, принесенных потерпевшему извинений и наличии на иждивении малолетних детей, суд назначил псковичке штраф в размере 5000 рублей.

Теги: #прокуратура #псков #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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