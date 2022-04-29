Происшествия

Рост экологических преступлений и краж фиксируют в Псковской области

Рост экологических преступлений и краж фиксируют в Псковской области по итогам первых трех месяцев текущего года. Об этом говорится в информационно-аналитическом сборнике областной прокуратуры за январь-март 2022 года.

Так, в январе-марте на территории области число регистрируемой преступности возросло на 4% (с 2 027 до 2 109). В России и в Северо-Западном федеральном округе аналогичный показатель снизился на 3,8% и 2,8%, соответственно.

В рассматриваемый период на территории региона отмечается рост:

- преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, – по области рост на 44% (с 25 до 36), в РФ – снижение на 10,9%, в СЗФО — рост на 8,2%. Наибольший рост указанного вида преступлений отмечается в Великих Луках (с 5 до 7), Бежаницком (с 0 до 2), Новоржевском (с 0 до 4), Великолукском (с 1 до 5), Куньинском (с 0 до 4), Усвятском (с 0 до 2) и Новоскольническом (с 1 до 3) районах;

- мелких хищений – на 78,6% (с 42 до 75), по РФ рост — на 25,4%, в СЗФО – на 44,4%. Рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 13 до 57) и Пыталовском (с 0 до 4) районе;

- хищений чужого имущества, совершенного путем присвоения или растраты, – на 366,7% (с 3 до 14), по РФ — снижение на 11,5%, в СЗФО – рост на 26,6%. Рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 0 до 6) и Великих Луках (с 0 до 3);

- экологических преступлений – на 41,2% (с 17 до 24), по РФ — рост на 0,1%, в СЗФО — снижение на 7,8%. Наибольший рост указанного вида преступлений отмечается Бежаницком (с 0 до 2), Красногородском (с 0 до 2), Невельском (с 0 до 3), Псковском (с 1 до 3) и Пыталовском (с 0 до 2) районах;

- нарушений правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть лиц, – на 100% (с 6 до 12), по РФ — снижение на 3,4%, в СЗФО — рост на 14,5%. Рост указанного вида преступлений отмечается в Великих Луках (с 0 до 2) и Печорском (с 0 до 2) районе;

преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом (из числа расследованных), на 22,7% (с 242 до 297), по РФ — рост на 11,8%, в СЗФО – на 51,3%.

Существенно отличается от общероссийской динамики показатели о преступлениях, совершенных:

- в состоянии наркотического или токсического опьянения – по области рост на 66,7% (с 3 до 5), в РФ – снижение на 24,5%, в СЗФО — рост на 8,2%;

- группой лиц по предварительному сговору – по области снижение на 44,3% (с 97 до 54), в РФ – снижение на 6,2%, в СЗФО — рост на 0,1%. Наибольшее снижение указанного вида преступлений отмечается Дедовичском (с 5 до 0), Дновском (с 10 до 2), Новосокольническом (с 3 до 1) и Пыталовском (с 5 до 0) районах.