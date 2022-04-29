Происшествия

Жилой дом загорелся в Пскове из-за поджога

Жилой дом загорелся на улице Чапаева в Пскове 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

О возгорании в ведомство сообщили в 21.30. По предварительной информации, из-за поджога на улице Чапаева выгорел сарай, также огонь повредил пластиковые элементы кровли жилого дома.

Кроме того, в 7.25 пожар произошел на улице Стадионной в Кунье. Сгорело бесхозное строение, предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. А в 20.32 стало известно о возгорании в деревне Лопатово Псковского района. Сгорели летняя кухня и сарай. По предварительной информации, причиной стал аварийный режим работы электросети.