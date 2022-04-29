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Происшествия

Жилой дом загорелся в Пскове из-за поджога 

03.05.2022 10:33|ПсковКомментариев: 0

Жилой дом загорелся на улице Чапаева в Пскове 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

О возгорании в ведомство сообщили в 21.30. По предварительной информации, из-за поджога на улице Чапаева выгорел сарай, также огонь повредил пластиковые элементы кровли жилого дома.  

Кроме того, в 7.25 пожар произошел на улице Стадионной в Кунье. Сгорело бесхозное строение, предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. А в 20.32 стало известно о возгорании в деревне Лопатово Псковского района. Сгорели летняя кухня и сарай. По предварительной информации, причиной стал аварийный режим работы электросети. 

Теги: #пожар #МЧС #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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