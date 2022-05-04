Происшествия

Лось проскакал по улицам Пскова

Псковичи также запечатлели похожего животного, проплывающего под мостом Александра Невского.

Подписчики сообщества предположили, что это молодой лосенок.

Горожане отметили, что за лосем следовал экипаж ДПС.

Лось бегал по улице Западной в Пскове 7 мая. Видео с участием животного разместили жители города в сообществе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

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