Лось проскакал по улицам Пскова

Лось бегал по улице Западной в Пскове 7 мая. Видео с участием животного разместили жители города в сообществе «Жесть по-Псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
Горожане отметили, что за лосем следовал экипаж ДПС.
Подписчики сообщества предположили, что это молодой лосенок.
Псковичи также запечатлели похожего животного, проплывающего под мостом Александра Невского.
Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»
«Думал утка, а приблизи – лось!» – поделился горожанин.