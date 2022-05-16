Происшествия

Грабители разбудили и избили пенсионера в гдовской деревне

Двух жителей Гдовского района задержали по подозрению в открытой краже имущества у пенсионера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 14 мая в деревне Слобода Гдовского района в частный дом, разбив окно на веранде, проникли неизвестные. Они похитили из деньги, телефон и нож. От шума проснулся пожилой мужчина, злоумышленники несколько раз ударили его и скрылись.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое безработных ранее судимых жителей Гдова, молодые люди 2000 и 2001 годов рождения. Задержанные дали признательные показания. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело. Проводится расследование.