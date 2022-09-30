Происшествия

Старинные книги и открытки пытался провезти молдаванин через границу в Себежском районе

Водитель микроавтобуса, выезжая из России через МАПП «Бурачки», не задекларировал и не предъявил таможенному контролю 11 старинных книг и четыре открытки с изображением императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

При таможенном контроле багажа в сумке гражданина Молдовы обнаружили незадекларированный товар. Книги 1919-1929 годов издания и открытки с фотоизображением, датированные 1913 годом, изъяты. Специалисты определят их культурную и историческую ценность. На основании заключений эксперта будет принято дальнейшее процессуальное решение.

«Мужчина вез три экземпляра печатного издания "Золотое сердце/Вътеръ", автор И. Эренбург, и два "Казнь Тропмана" И. С. Тургенева. Остальные шесть – по одному экземпляру. Все книги на русском языке, часть из них изданы в Париже и Берлине. Старинные печатные издания следует обязательно декларировать и предъявлять таможенному контролю. Вывоз такого товара возможен только при наличии разрешительных документов», - пояснил начальник таможенного поста Денис Партоменко.