Происшествия

Информация о смерти женщины на пункте пропуска «Куничина Гора» оказалась фейком

Информация о смерти женщины на пункте пропуска «Куничина Гора» в Печорском районе оказалась фейком. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

«Сегодня появилось сообщение о том, что, якобы, на пункте пропуска "Куничина Гора" от инсульта скончалась женщина. Мы обратились к главному врачу станции скорой помощи Денису Сачкову за уточнением данной информации. Оказалось, что на данном пункте пропуска ничего не произошло», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что был вызов машины скорой помощи в центр Печор к женщине, которая потеряла сознание. По прибытии на место вызова фельдшер констатировал, что женщина скончалась до приезда медицинской бригады.

Причина смерти устанавливается.