Происшествия

Жилой дом сгорел в печорской деревне из-за аварийного состояния печи

Жилой дом сгорел в деревне Михеево Печорского района 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 3:51 дежурному МЧС поступило сообщение о пожаре. Предварительная причина возгорания - аварийный режим работы отопительной печи. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти от огня один жилой дом.

Кроме того, в 6:08 в Великих Луках на Октябрьском проспекте, 116 из-за короткого замыкания в электророзетке произошло возгорание в пятиэтажном многоквартирном доме на пятом этаже. В результате возгорания огонь повредил кухонный гарнитур, закопчена стена и потолок.

В 20:52 пожар ликвидировали в деревне Логовино Порховского района. В бесхозном строении огонь повредил кровлю. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.