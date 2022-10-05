Происшествия

Псковича задержали за кражу четырех флаконов шампуня

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже четырех флаконов шампуня из магазина на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания Росгвардии «Псковский» получил сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога». Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 28-летнего псковича, который пронес через кассовый узел четыре флакона шампуня на сумму более 2 000 рублей, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка.