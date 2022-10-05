Происшествия

О новом виде мошенничества от «сотрудников» Центрального банка предупредили псковичей

Банк России отмечает очередную волну широкого распространения мошеннической схемы, при которой злоумышленники представляются «сотрудниками Центрального банка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Центрального банка России.

Вначале мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью.

Как уточнили в пресс-службе, такие документы могут содержать фамилии реальных работников, эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора. Высылая фальшивое удостоверение, мошенники надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить его денег или оформить на него кредит.

«Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. При поступлении телефонного звонка от мошенника немедленно прервите разговор и по возможности заблокируйте его номер. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты», - заметили в учреждении.

На сайте Банка России в разделе про мошеннические схемы представлена подробная информация по этой теме и варианты действий при общении со злоумышленниками