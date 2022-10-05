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Иностранец предстанет перед судом за попытку подкупить таможенника в Пыталовском районе

Иностранец предстанет перед судом за попытку подкупить таможенника в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в покушении на дачу взятки.

После полуночи 15 сентября иностранец при прохождении границы в Пыталовском районе пытался подкупить сотрудника таможни. Он передал в качестве взятки 15 тысяч рублей, чтобы ускорить процедуры прохождения таможенного контроля.

Сотрудник таможни отказался принять деньги и сообщил руководству об этом. В результате иностранца задержали.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.