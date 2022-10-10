Происшествия

Арка летнего шатра раздавила трехлетнюю девочку в России

Арка летнего шатра во время демонтажа в Мытищах упала на трехлетнюю девочку, придавив ее насмерть. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«На территории зоны отдыха "Новоалександрово" при демонтаже летнего шатра из металлических арок одна из них упала на девочку 2019 года рождения. От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении», - сообщается в канале ведомства.

Мытищинская городская прокуратура проведет проверку, после которой будет дана оценка действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при демонтаже металлических конструкций.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, девочка гуляла с отцом. Сейчас проводится комплекс следственных действий с рабочими, осуществлявшими демонтаж конструкций.