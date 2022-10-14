Происшествия

Росгвардейцы поймали укравшего велосипед мужчину в Опочке

В Опочке росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

13 октября около 17:00 росгвардейцы получили информацию о том, что от дома на улице Пушкина неизвестный гражданин похитил велосипед. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний местный житель. Похищенное изъяли.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.