Происшествия

Печорские охотники ликвидировали задиравших овец волков

Охотники ликвидировали волчицу и волка возрастом более одного года, которые доставляли проблемы жителям деревни Давыдов Конец Печорского района, пишет газета «Печорская правда».

Фото: ru.freepik.com

15 октября члены Печорского общества рыболовов и охотников, председателем которого является Виктор Зыков, выдвинулись в район деревни Давыдов Конец. Целью охотников было помочь местным жителям, неоднократно жаловавшимся на то, что пропадают овцы и собаки. Было предположение, что причиной исчезновения домашних животных стала увеличившаяся численность волков.

Печорские охотники применили против волков загонный метод. Были добыты два зверя: матёрая волчица и волк возрастом более одного года. Охота проводилась с соблюдением всех правил безопасности и этики. От местных жителей охотники услышали слова искренней благодарности за помощь в защите домашних животных.