Происшествия

Бандиты с мачете отрезали россиянину руку и прострелили ноги

Бандиты с мачете отрезали жителю Иркутска руку. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Иркутской области.

Фото: СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, вечером 1 сентября в Иркутске злоумышленники совершили покушение на убийство мужчины. Они жестоко избили потерпевшего, после чего при помощи мачете отрезали ему кисть руки, несколько раз выстрелили из ружья в ноги. Потерпевшему удалось спастись.

Подозреваемые скрылись, однако вскоре двоих из них задержали сотрудники полиции и УФСБ России по Иркутской области.

Организатор преступления скрывается от органов и объявлен в федеральный розыск. Лиц, обладающих информацией о местонахождении указанного мужчины, просят сообщать по телефону доверия следственного управления, либо в полицию.