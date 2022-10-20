Происшествия

Псковичу грозит наказание за продажу наркотиков знакомому

Жителя города Пскова могут лишить свободы за сбыт марихуаны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Псковича обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства). Как установлено в ходе расследования, мужчина продал наркотическое средство – марихуану массой 1,40 гр – ранее знакомому лицу.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.