Происшествия

В Острове ввели карантин по бешенству из-за погибшего от болезни домашнего кота

Карантин по бешенству ввели в Острове. Соответствующий указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона сегодня, 21 октября.

Карантин ввели на личном подворье на улице Юбилейной, 17 и на прилегающей территории.

Здесь бешенством заразился домашний кот, который не был привит: сначала проявлялись клинические признаки болезни, потом животное погибло. Специалисты госветслужбы отобрали пробы, ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством, говорится в сообщении официального Telegram-канала региона.

На территории эпизоотического очага, а также на прилегающей территории в радиусе до 900 метров ввели 60-дневный карантин. Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных.