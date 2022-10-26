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Два псковича расплатились утерянной банковской картой несовершеннолетнего и попали под следствие

Два псковича расплатились утерянной банковской картой несовершеннолетнего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области



Следственные органы СК РФ по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух псковичей в возрасте 42 и 59 лет.

21 марта двое обвиняемых приобрели в двух магазинах Пскова алкоголь, табачные изделия и продукты питания, расплатившись банковской картой, утерянной несовершеннолетним. Карту один из обвиняемых нашел накануне нашел остановки общественного транспорта.

Банковская карта была снабжена устройством бесконтактной оплаты товаров и услуг на сумму до одной тысячи рублей. Псковичи провели приобретаемый товар 14 платежами и распорядились им по своему усмотрению.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направили прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.