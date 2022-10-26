Происшествия

Пскович нанес тяжкий вред здоровью решившей проветрить подъезд пенсионерки

Молодой мужчина причинил тяжкий вред здоровью пожилой женщины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

«Ему не понравилось, что женщина, 1935 года рождения, открыла дверь в подъезд и положила камень, чтобы проветрить подъезд, – рассказали в прокуратуре. - Решив проучить женщину, молодой человек ее толкнул».

Пенсионерка не удержалась на ногах и упала, получив перелом плечевой кости, в результате чего ей был причинен тяжкий вред здоровью.

25 октября дознавателем ОД УМВД России по г. Пскову по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде ареста на срок до 6 месяцев.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.