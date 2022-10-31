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Псковская область заняла 46 место в рейтинге регионов России по преступности

Псковская область заняла 46 место в рейтинге регионов России по преступности. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Статистика по области:

количество преступлений, зарегистриро­ванных в январе–сентябре 2022 года, на 10 тысяч жителей - 107,4;

изменение количества преступлений, зарегистриро­ванных в январе–сентябре 2022 года по сравнению с январем–сентябрем 2021 года - 3,9%;

количество тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистриро­ванных в январе–сентябре 2022 года, на 10 тысяч жителей - 28,4;

Изменение количества тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистриро­ванных в январе–сентябре 2022 г. по сравнению с январем–сентябрем 2021 снизилось на 13,7%.

Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

18 место - Санкт-Петербург;

32 место - Калининградская область;

50 место - Ленинградская область;

52 место - Ненецкий автономный округ;

53 место - Вологодская область;

56 место - Архангельская область;

60 место - Мурманская область;

73 место - Новгородская область;

75 место - Республика Коми;

79 место - Республика Карелия.

Меньше всего зарегистрированных преступлений зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане, больше всего – в Бурятии, на Алтае и в Амурской области.

По данным МВД, за период с января по сентябрь 2022 года в России было зарегистрировано 1,498 миллиона преступлений, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 5,5%. Количество зарегистрированных преступлений снизилось в большинстве регионов, однако в ряде субъектов Федерации был зафиксирован рост, причем в некоторых из них довольно существенный.

Согласно исследованию, за период с января по сентябрь 2022 года число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 55 регионах, из которых в семи - более чем на 10%. Также аналитики отмечают снижение числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в 57 регионах.