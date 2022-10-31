Псковская область заняла 46 место в рейтинге регионов России по преступности. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.
Статистика по области:
Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Меньше всего зарегистрированных преступлений зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане, больше всего – в Бурятии, на Алтае и в Амурской области.
По данным МВД, за период с января по сентябрь 2022 года в России было зарегистрировано 1,498 миллиона преступлений, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 5,5%. Количество зарегистрированных преступлений снизилось в большинстве регионов, однако в ряде субъектов Федерации был зафиксирован рост, причем в некоторых из них довольно существенный.
Согласно исследованию, за период с января по сентябрь 2022 года число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 55 регионах, из которых в семи - более чем на 10%. Также аналитики отмечают снижение числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в 57 регионах.