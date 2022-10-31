Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
оплата счетов
в роли ведущих ENERGY
Защита от грабителей
Мне 60, и это здорово!
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
«Истфакт»: оккупация Пскова
Компьютерные игры: за и против
Электронная транспортная накладная
Господин Рейтингомер
новогодние корпоративы
Топ клиник Пскова
штраф за обман энергетиков
Первые счета за электроэнергию
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
бонусы для членов профсоюза
Голливуд вернулся
 
 
 
ещё Происшествия 31.10.2022 10:460 Топорище прилетело в глаз гостю себежского застолья 31.10.2022 18:040 Пскович предстанет перед судом за избиение друга 31.10.2022 17:370 Псковичка лишилась более чем двух миллионов рублей после звонков от неизвестных 31.10.2022 17:200 Власти подтвердили факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» в Островском районе 31.10.2022 16:090 Россиянка погибла в ванне из-за телефона 31.10.2022 15:540 Почта России прокомментировала хищение денег из кассы островского отделения
 
 
 
Самое популярное 30.10.2022 11:1510 Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО 25.10.2022 21:5315 В Псковской области отменят новогодние салюты и массовые гуляния 27.10.2022 07:010 В европейской части России стартует потепление 29.10.2022 17:000 Псковские власти ответили на вопрос, где в областном центре бомбоубежища 24.10.2022 12:586 Россиянам раскрыли, что будет с ценами на чай и кофе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Власти подтвердили факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» в Островском районе

31.10.2022 17:20|Псков

Факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» подтвердил глава Островского района Дмитрий Быстров. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Дмитрий Быстров подчеркнул, что никакая военная техника, которая упоминается в ряде СМИ и Telegram-каналах, не пострадала.

По словам главы муниципалитета, ремонт вертолетов на территории аэродрома не производится, а осуществляется в других регионах, поэтому информация изначально была ложной. 

В настоящее время выясняются причины возгорания, добавил Дмитрий Быстров и призвал не верить фейкам.

Напомним, утром в ряде СМИ и Telegram-каналах распространялась информация о якобы взрывах на аэродроме и повреждении военной техники.

Теги: #островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?
В опросе приняло участие 55 человек
31.10.2022, 18:340 Рейтингомер: последнее губернаторское замечание, приговор медиаменеджеру и безграничный хайп 31.10.2022, 18:240 Представители псковских национальных диаспор встретились в музее-усадьбе сето 31.10.2022, 18:190 20 тонн гуманитарного груза собрали для жителей ЛДНР в Псковской области 31.10.2022, 18:130 «У девочки началась истерика»: что творилось в момент обстрела автобуса в Пскове
31.10.2022, 18:080 Жидкие осадки прогнозируют в Псковской области 31.10.2022, 18:040 Пскович предстанет перед судом за избиение друга 31.10.2022, 18:020 Проект бюджета региона на 2023 год внесли в Псковское областное Собрание 31.10.2022, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 октября
31.10.2022, 17:460 Volvo врезался в Hyundai на площади Победы в Пскове 31.10.2022, 17:440 Около 120 юных псковичей посетили занятия по программированию 31.10.2022, 17:370 Псковичка лишилась более чем двух миллионов рублей после звонков от неизвестных 31.10.2022, 17:260 Призыв в рамках частичной мобилизации завершили в России
31.10.2022, 17:212 Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова провели в псковском УМВД 31.10.2022, 17:200 Власти подтвердили факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» в Островском районе 31.10.2022, 17:100 Врач предостерег россиян от лечения ОРВИ народными методами 31.10.2022, 17:003 Информационные вывески продолжают приводить в порядок в Псковском районе
31.10.2022, 16:470 Спектакль «Мастер и Маргарита» в сопровождении органа представят в Пскове 31.10.2022, 16:440 Шахматиста Анатолия Карпова дважды госпитализировали 31.10.2022, 16:400 Как с помощью дыхательных упражнений снизить пульс, рассказала кардиолог 31.10.2022, 16:370 Театр танца «Русские узоры» пригласили к участию в концерте группы «Кватро» в Пскове
31.10.2022, 16:320 Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района 31.10.2022, 16:270 Пояс Ориона над Псковом запечатлел астроном-любитель. ВИДЕО 31.10.2022, 16:260 «Неделя здоровья» прошла в Пскове 31.10.2022, 16:220 Документ о замене эполет погонами опубликовали псковские архивисты
31.10.2022, 16:191 Псковская область заняла 7-е место по популярности санаториев на ноябрьские праздники в СЗФО 31.10.2022, 16:130 Великолучане завоевали медали на соревнованиях по джиу-джитсу в Пскове 31.10.2022, 16:090 Россиянка погибла в ванне из-за телефона 31.10.2022, 15:540 Почта России прокомментировала хищение денег из кассы островского отделения
31.10.2022, 15:460 Музыканты псковского колледжа искусств выступили в Гдове 31.10.2022, 15:430 Деньги на реконструкцию тубдиспансера в Великих Луках планируют выделить в 2024-2026 годах 31.10.2022, 15:370 Псковский цирк стал дипломантом первой степени на всероссийском фестивале-конкурсе 31.10.2022, 15:280 Андрей Ермаков рассказал о согласовании строительства новой школы на Запсковье
31.10.2022, 15:150 Пскович ограбил подростка на улице Свердлова и извинился в суде 31.10.2022, 15:020 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартует 1 ноября 31.10.2022, 14:590 Трешку в Псковской новостройке продают в ипотеку с платежом 16 800 рублей 31.10.2022, 14:540 Великие Луки первыми выполнили задачу по сбору заявок на догазификацию - губернатор
31.10.2022, 14:490 Фасад многоквартирного дома отремонтировали в Локне 31.10.2022, 14:470 «Постскриптум»: Выборы главы Пскова и предложение увеличить срок службы в армии. ВИДЕО 31.10.2022, 14:461 Мужчина застрелил соседского пса в Псковской области 31.10.2022, 14:400 Из XXII века: псковский подросток создал «руку из будущего» и взял международный приз
31.10.2022, 14:400 Налоговая напомнила псковичам о необходимости выдавать чеки на ярмарках 31.10.2022, 14:380 Судьбу автостанции «Старый Изборск» решит глава Печорского района 31.10.2022, 14:340 Ревнивая россиянка убила сожителя и попыталась смыть оружие в унитаз 31.10.2022, 14:250 Кубок по программированию среди школьников разыграли в Псковской области
31.10.2022, 14:230 Каким должен быть рацион человека старше 50 лет, рассказали диетологи 31.10.2022, 14:200 Андрей Буянов о пути псковича в мир большого кино 31.10.2022, 14:100 Восемь человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю 31.10.2022, 14:040 Псковички привезли медали с международного турнира по воздушной гимнастике
31.10.2022, 14:010 Эстония планирует в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией 31.10.2022, 13:580 Четыре улицы обесточат в Великих Луках 3 ноября 31.10.2022, 13:560 Участок улицы Старотекстильной в Пскове закроют для движения транспорта 31.10.2022, 13:490 «Деловой понедельник»: Медицинский сектор в текущих реалиях. ВИДЕО
31.10.2022, 13:470 Великолукская школа №6 признана лучшим инклюзивным образовательным учреждением страны 31.10.2022, 13:410 Большинство респондентов ПЛН выступают против полётов авиации над Псковом 31.10.2022, 13:340 Чемпионат города по настольному теннису состоялся в Пскове 31.10.2022, 13:280 Пскович попытался покинуть магазин в похищенной одежде на 30 тысяч рублей
31.10.2022, 13:220 Благодаря «Пушкинской карте» псковичи сэкономили почти миллион рублей 31.10.2022, 13:211 Жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом вспоминают в России 31.10.2022, 13:150 Воспитанники «Бригантины» стали призерами областных соревнований по самбо 31.10.2022, 13:122 Полицейский обокрал покойника на 280 тысяч рублей и попал под суд
31.10.2022, 13:100 Основным поставщиком услуги по информированию клиентов Почты России стал МегаФон 31.10.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 31.10.2022, 12:560 Новгородское кружево представили в Псковском музее-заповеднике 31.10.2022, 12:520 Четыре новых ТОСа хотят создать в Пскове
31.10.2022, 12:350 Поссорившийся с девушкой пьяный пскович угнал автомобиль, чтобы согреться 31.10.2022, 12:330 «Постскриптум»: Выборы главы Пскова и предложение увеличить срок службы в армии 31.10.2022, 12:310 Новую арт-студию планируют открыть в Пскове на улице Профсоюзной 31.10.2022, 12:240 Tele2 первой на рынке запустила революционный конструктор мультиподписок
31.10.2022, 12:160 16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 31.10.2022, 12:120 Актив Псковского горкома КПРФ встретился с депутатом Госдумы 31.10.2022, 12:110 Псковичку задержали за кражу продуктов из магазина на Рижском проспекте 31.10.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»
31.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 31 октября 31.10.2022, 11:570 Купить сим-карту МегаФона в селах Псковской области стало проще 31.10.2022, 11:490 Изменился график работы магазина «Деревня Соловьи» при производстве 31.10.2022, 11:400 Дочь от первого брака ищет отец в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru