Происшествия

Власти подтвердили факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» в Островском районе

Факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» подтвердил глава Островского района Дмитрий Быстров. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Дмитрий Быстров подчеркнул, что никакая военная техника, которая упоминается в ряде СМИ и Telegram-каналах, не пострадала.

По словам главы муниципалитета, ремонт вертолетов на территории аэродрома не производится, а осуществляется в других регионах, поэтому информация изначально была ложной.

В настоящее время выясняются причины возгорания, добавил Дмитрий Быстров и призвал не верить фейкам.

Напомним, утром в ряде СМИ и Telegram-каналах распространялась информация о якобы взрывах на аэродроме и повреждении военной техники.