Происшествия

Женщина-курьер в чёрной маске забрала деньги обманутых великолучан

Женщина-курьер в чёрной маске забрала деньги обманутых пожилых великолучан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 31 октября в Великих Луках горожанке 1939 годов рождения на стационарный телефон позвонил незнакомец и под видом сотрудника правоохранительных органов рассказал, что ее дочь якобы грубо нарушила Правила дорожного движения. А для освобождения ее от уголовной ответственности требуется финансовая поддержка.

В итоге пенсионерка поддалась на эту уловку и передала 120 тысяч рублей пришедшей к ней по месту жительства женщине-курьеру в черной медицинской маске. А когда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников – обратилась за помощью в полицию.

В тот же день другой великолучанке 1927 годов рождения позвонил незнакомец и обманным путем завладел деньгами собеседницы в сумме 45 тысяч рублей. Эти денежные средства горожанка отдала прибывшей к ней домой другой женщине – курьеру, которая тоже была в черной медицинской маске.

Еще один житель Великих Лук 1945 года рождения мог пострадать 31 октября в результате мошеннических действий злоумышленников, которые рассчитывали заполучить у него 800 тысяч рублей якобы за освобождение его дочери от уголовной ответственности за мнимое ДТП. Вовремя вмешались родственники ветерана и сумели предотвратить противоправное деяние.

По данным фактам в настоящее время возбудили уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия.