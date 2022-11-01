Происшествия

Выброшенного котёнка с пневмонией пытаются спасти псковские зооволонтеры

В Пскове волонтёры пытаются спасти котёнка, подброшенного на «кормёжку» на Завокзалье. В клинике животному поставили диагноз «пневмония», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Котёнка Тому оставили в стационаре. «Это какой-то ужас, температура тела 34 градуса, она синяя, и ей очень тяжело дышать. Она ходячий труп, без помощи в стационаре у неё нет шанса выжить», - рассказала волонтёр Юлия Риттер, которая курирует котёнка.

На попечении девушки находятся более 50 бездомных животных, в том числе кот-спинальник, с которым она сегодня также посетила клинику. Ранее Юлия Риттер забрала другого больного котёнка, подкинутого на Завокзалье, спасти его не удалось. Еще семь животных из того района находятся у волонтёра не передержке, четыре кошки — на послеоперационной. Одному котенку предстоит операция по удалению глаза и кастрация.

«Друзья, очень нужна помощь на оплату лечения котёнка, а точнее на попытку её спасти, потому-что это реальный ужас», - отметила Юлия Риттер.

Подробности по номеру телефона: 8-953-251-15-69.