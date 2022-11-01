Происшествия

Несовершеннолетних подозревают в совершении двух краж в Пскове

Расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетних в возрасте 14 и 17 лет в двух кражах завершили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

По версии следствия, в октябре 2021 года старший обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с малолетним подельником, еще не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, при помощи физической силы и подручных предметов поднял рольставню окна и открыл стеклопакет, после чего стал следить за окружающей обстановкой. В это время его малолетний подельник, проникнув внутрь жилища, передал ему через окно технику для кухни и другие предметы, после чего они скрылись с места преступления.

В апреле 2022 года старший обвиняемый с уже достигшим с 14-летнего возраста подельником совершил кражу строительного инструмента из строящегося частного дома, в помещение которого они проникли по строительным лесам через окно второго этажа.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.