Происшествия

Великолучанка фиктивно прописала иностранного гражданина в своей квартире

Жительница Великолукского района фиктивно прописала иностранного гражданина в своей квартире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, в октябре текущего года в одной из деревень на территории Великолукского района местная жительница, 1995 года рождения, осуществила фиктивную постановку на регистрационный учет гражданина Республики Латвия без фактического пребывания его по месту регистрации. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

В полиции отметили, что с такого рода фактами на территории области приходится сталкиваться часто. Поэтому полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные противоправные деяния, - в соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до трех лет.