Происшествия

Причины внезапной смерти школьника выясняют в Псковской области

Причины внезапной смерти школьника выясняют в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

В редакцию Псковской Ленты Новостей поступила информация об инциденте, который якобы произошёл в одной из школ города Пскова — первокласснику, у которого был медицинский отвод, сделали прививку от гриппа, в результате чего ребёнок умер дома в деревне Тямше Псковского района спустя неделю.

В профильном комитете информацию о смерти ребёнка из-за прививки опровергли.

«Смерть ребёнка не связана с вакцинацией против гриппа. В настоящее время проводится служебная проверка по уточнению обстоятельств и причины смерти», - сообщили в облздраве.