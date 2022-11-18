Происшествия

Брюнетку в валенках с помпоном разыскивают в Пскове

35-летнюю Ирину Стайоха разыскивают в Пскове, Москве и в городе Краснознаменске Московской области, местонахождение женщины неизвестно с 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, плотного телосложения, чёрные волосы, карие глаза.

Женщина была одета в серое пальто, чёрные кожаные лосины или голубые джинсы, серые короткие валенки с помпоном. С собой у неё была розовая сумочка через плечо и кожаный рюкзак бордового цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ирины Стайоха, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.