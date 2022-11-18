Происшествия

Пару россиян задержали после стрельбы из найденного автомата

В Приозерском районе Ленинградской области пару с оружием задержали после стрельбы из найденного автомата.

Информация о происшествии поступила от производственно-охотничьего инспектора. Он рассказал, что в лесу Сосново недалеко от озера Черное услышал звуки выстрелов, пишет «МК в Ленобласти».

На месте полицейские задержали мужчину и женщину. Они рассказали, что автомат Калашникова нашли во время прогулки на берегу водоема, оружие лежало в сумке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.