Происшествия

Мужчину в серой куртке продолжают искать в Великих Луках

Евгения Степанова 1989 года рождения продолжают разыскивать полицейские в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве уточнили, что его местоположение неизвестно с 4 августа 2019. Приметы: рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы и светло-серые глаза.

Мужчина был одет в серую куртку, серо-голубую рубашку в клетку, светло-серые джинсы и светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.