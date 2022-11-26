Происшествия

Великолучанина задержали по подозрению в краже бытовой химии

Мужчину задержали в Великих Луках по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Некрасова сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали великолучанина, который похитил из торгового зала бытовую химию.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.