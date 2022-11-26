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Происшествия

Российский подросток скончался после курения электронной сигареты

28.11.2022 13:13|ПсковКомментариев: 0

Обстоятельства смерти 15-летнего подростка выясняют в городе Электрогорске Московской области.

Двое учеников местного лицея пошли на берег озера, где решили покурить электронную сигарету. В какой-то момент одному из восьмиклассников стало плохо, и он потерял сознание. Второй юноша вызвал скорую медпомощь, но прибывшие на место врачи констатировали смерть молодого человека, пишет RuNews24.

Сейчас по факту смерти лицеиста идет доследственная проверка. Назначена экспертиза, чтобы выяснить причину смерти мальчика.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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