Происшествия

Незаконное производство 18 кг наркотиков обернулось для псковича лишением свободы на 16 лет

Псковский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого признали виновным в производстве и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в 2018 году в нежилом помещении на территории города Пскова мужчина, используя специальное оборудование, химические средства и прекурсоры, незаконно произвел синтетическое наркотическое средство массой 18 килограмм в целях его дальнейшего сбыта.

Преступная деятельность выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере), части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.