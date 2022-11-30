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Жительница Куньинского района задолжала более 200 тысяч рублей алиментов ребёнку-инвалиду

Из-за неуплаты более 200 тысяч рублей алиментов в отношении жительницы Куньинского района, матери несовершеннолетнего ребёнка, возбудили уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского, Новосокольнического районов находится исполнительное производство в отношении матери несовершеннолетнего ребёнка-инвалида, которая уклоняется от уплаты алиментов. Гражданка уже подвергалась административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) РФ в виде обязательных работ сроком на 80 часов. Должница отработала своё наказание, однако в дальнейшем не собиралась выплачивать алименты на содержание ребенка, игнорировала законные и обоснованные требования судебного пристава.

Будучи трудоспособной, работу женщина не искала, на учет в центр занятости населения по месту своего жительства гражданка не встала, мер к исполнению судебного решения не принимала. Добровольно материальной помощи на содержание несовершеннолетнего ребенка не оказывала, в воспитании участия не принимала.

После применения различных мер принудительного исполнения и привлечения к административной ответственности, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) в отношении данной гражданки.

Сын должницы находится в детском интернате. Ребенок с рождения инвалид. Со слов работников учреждения известно, что мать не навещала ребенка с момента его помещения в детский дом. На связь с администрацией детского дома она тоже не выходит.