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Осуждённый предстанет перед судом в Псковской области за экстремизм

Осуждённый одной из исправительных колоний предстанет перед судом в Псковской области за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении осужденного одной из исправительных колоний, отбывающего наказание за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Псковской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

По версии следствия, в 2020 году осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении на территории Псковской области, принял предложение лица, занимающего более высокое положение в криминальном сообществе на территории данного учреждения, вступить в ячейку экстремистского движения, деятельность которого основана на криминально-экстремистской идеологии. Вплоть до 2022 года он пропагандировал среди осужденных криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении администрации учреждения.

Противоправные действия осужденного пресекли благодаря совместной работе сотрудников региональных управлений СК, ФСБ и ФСИН.

В настоящее время следствие собрало достаточная доказательственная база. Уголовное дело в отношении данного лица с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении его единомышленников продолжается.