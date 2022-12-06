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Более 70 человек погибли при пожарах в Псковской области за 11 месяцев

06.12.2022 10:01|ПсковКомментариев: 0

3249 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за 11 месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За это время пожары нанесли прямой материальный ущерб в размере 313 млн 150 тысяч рублей. При пожарах погибли 73 человека, гибели детей не допущено, травмы получили 35 человек. Из числа погибших людей 33 человека пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 28 человек; рабочие – 5 человек; инвалиды – 7.

Причинами пожаров стали:

  • неосторожное обращение с огнем – 2588 случаев;
  • нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 268 случаев;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 189 случаев;
  • поджоги – 98 случаев;
  • на транспорте – 74 случая;
  • иные – 32 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировали 1149 возгораний, прямой материальный ущерб составил 257 млн 135 тысяч рублей. Погибли 18 человек, один из них был в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период ликвидировали 2100 пожаров, материальный ущерб составил 56 млн 14 тысяч рублей. При пожарах погибли 55 человек, из них пятеро были в состоянии опьянения. 

В жилом секторе за указанный период произошло 625 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 52 млн 869 тыс рублей.

Основными причинами пожаров в жилом секторе:

  • неосторожное обращение с огнем – 145 случаев;
  • нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 223 случая;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 179 случаев;
  • поджоги – 57 случаев;
  • иные – 21 случай.

За 11 месяцев на территории Псковской области пожары уничтожили 384 строения, 15668,11 квадратных метров площадей, 18 единиц автотранспорта.

Спасти от огня удалось 352 человека, материальные ценности на сумму 40 млн 460 тысяч рублей, 1001 строение, 22 единицы автотранспорта.

Теги: #пожарные #ГУ МЧС России по Псковской области #Псковская область #статистика
Источник: Псковская Лента Новостей
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