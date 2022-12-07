Происшествия

Грабитель в Новосокольниках вынес из магазина ёлочные игрушки

В Новосокольниках полицейские задержали ограбившего магазин местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 7 декабря в Новосокольниках из торгового зала магазина по улице Отса неизвестный мужчина открыто вынес продукты, предметы личной гигиены и упаковки с ёлочными игрушками. Работники магазина пытались его остановить, но злоумышленнику удалось скрыться.

Сотрудники МВД провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый за кражу житель Новосокольников 1988 года рождения. Похищенное изъято.

В отношении фигуранта возбудили уголовное по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Проводится расследование.