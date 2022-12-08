Происшествия

Завершено расследование дела по избиению двумя мужчинами знакомого до смерти в Пскове

Двое мужчин в возрасте 40 и 43 лет предстанут перед судом в Пскове за избиение знакомого до смерти. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 3 мая 2022 года обвиняемые вместе с 52-летним потерпевшим находились в гостях в одной из квартир на улице Максима Горького в городе Пскове, где употребляли спиртные напитки. В ходе застолья они заподозрили потерпевшего в краже мобильного телефона и нанесли ему множество ударов руками и ногами по различным частям тела. В результате черепно-мозговой травмы избитый мужчина скончался на месте происшествия.

Изучение личности показало, что обвиняемые ранее судимы за совершение умышленных преступлений, в том числе один из них за убийство.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.