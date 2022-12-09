Происшествия

Нетрезвый мужчина без водительского удостоверения угнал автомобиль в Великолукском районе

Мужчина угнал автомобиль из гаража у дома в деревне Букино Великолукского района и был задержан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 10 декабря неизвестный угнал автомобиль ВАЗ-210740. Подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Им оказался безработный местный житель 1991 года рождения, ранее неоднократно судимый. Находясь в нетрезвом состоянии, подозреваемый, как следует из его слов, решил прокатиться. При этом водительских прав у него не было.

Угнанный автомобиль полицейские обнаружили. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ведется следствие.