Происшествия

Грузчик-убийца ответит в суде за кражу в Гдовском районе

Ранее судимого за убийство 39-летнего мужчину, работающего грузчиком, обвиняют в краже телевизора в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

10 ноября в период времени с 22.00 до 23.00 обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в деревне Кануновщина Гдовского района. Через незапертую дверь он проник в дом потерпевшего и украл телевизор, пульт и съемные подставки. Ущерб от кражи составил почти 10 тысяч рублей.

С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.