Происшествия

Мужчину ограничили в свободе за избиение знакомого и кражу в Пскове

Псковича осудили за избиение знакомого и кражу смартфона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

24 декабря 2020 года житель Пскова в состоянии алкогольного опьянения находился на кухне квартиры дома на улице Стахановской, где в ходе ссоры избил своего знакомого, чем причинил средней тяжести вред здоровью. После мужчина украл со стола смартфон, принадлежащий потерпевшему. С похищенным имуществом обвиняемый скрылся. Материальный ущерб оценили в 3986 рублей.

В судебном заседании подсудимый не стал признавать свою вину. Суд признал псковича виновным и назначил ему наказание в виде 7 месяцев ограничения свободы.