Происшествия

Россиянин зарезал дядю за медленную доставку алкоголя

Житель Республики Бурятия зарезал дядю за медленную доставку алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Бурятия.

По данным следствия, обвиняемый проживал в городе Закаменске. 10 декабря к нему в гости пришел 47-летний дядя, с которым он стал употреблять алкогольные напитки. Под вечер, когда спиртное закончилось, хозяин дома попросил родственника сходить за водкой в магазин. Дядя ушел и долго отсутствовал. По возвращении племянник стал предъявлять ему претензии, из-за этого между пьяными мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый скрылся из дома, но вскоре был задержан сотрудниками полиции на одной из городских улиц.