Происшествия

Житель печорской деревни украл швейную машинку из чужого дома

Житель Печорского района влез в окно дома в деревне Тешевицы и украл оттуда швейную машинку стоимостью 5000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Печорского района.

В ходе судебного разбирательства установили, что ранее неоднократно судимый местный житель Печор, находясь в деревне Тешевицы Печорского района, подошел к одному из домов и вытащил стекло из окна, после чего проник в дом потерпевшей, откуда похитил швейную машинку стоимостью 5000 рублей.

Уголовное дело рассмотрено Печорским районным судом. Мужчине назначили наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.