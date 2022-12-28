Происшествия

Молодые люди ограбили женщину на улице в Острове

Двое молодых людей ограбили женщину у дома на улице Освобождения в Острове вечером 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники напали на прохожую и отобрали у нее сумочку, в которой были сотовый телефон, около 14 тысяч рублей и банковская карта, а затем скрылись. По версии следствия, сообщники отследили, как горожанка в банковском учреждении снимала с карты деньги, после чего решили забрать их. Они проследовали за женщиной и, выбрав момент, напали и избили ее.

Сотрудники ОМВД установили подозреваемых. Ими оказались двое безработных, ранее судимых жителей Островского района 2003 и 2004 годов рождения.

В ходе обыска у них изъяли часть похищенных денег, мобильный телефон и банковскую карту.