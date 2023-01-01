Происшествия

Россиянин зарезал свою несовершеннолетнюю девушку

Житель пермской Губахи зарезал свою 17-летнюю подругу и сбежал, молодого человека задержали на автовокзале в краевом центре, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, 4 января 22-летний местный житель был со своей 17-летней девушкой дома. Между молодыми людьми произошла ссора, во время которой мужчина схватил нож и нанес подруге множественные удары по телу, после чего убежал из квартиры. Пострадавшая умерла до приезда врачей. В краевой полиции уточнили, что девушка получила ранение ножом в горло. Сбежавшего мужчину задержали сотрудники полиции на одном из автовокзалов Перми, сообщает РИА Новости.

«Жителю города Губаха предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении. Уточняется, что следователь уже обратился в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.